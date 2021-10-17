الأحمر الناري يطغي على إطلالات نجمات مهرجان الجونة السينمائي في يومه الرابع

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سيطر اللون الأحمر الناري على إطلالات نجمات الفن في اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، وهو اللون الذي يظهر صاحبه بشكل جذاب وقوي.

دوت الخليج يرصد إطلالات نجمات الفن باليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة.

نسرين طافش تشعل ريد كاربت مهرجان الجونة

أطلت الفنانة السورية نسرين طافش بفستانًا طويل باللون الأحمر، وعلى كتفه وردة من نفس اللون، واعتمدت تسريحة شعر انسيابية.

وظهرت الفنانة سارة عبد الرحمن أيضًا بفستان أحمر كب لكنه قصير وتركت شعرها مرفوع، فضلًا عن الفنانة الشابة مايان السيد التي بدت كأميرات ديزني.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي 2021

يضم جدول عروض اليوم الأحد، رابع أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى 14 فيلمًا في مختلف المسابقات، حيث يعرض الفيلم "ريش" الساعة 6.30 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الفيلم إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وكان فيلم "ريش" قد فاز الجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي بفرنسا.

ويعرض في قاعة أوديماكس فيلم "مورينا" انتاج كرواتيا، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفينيا، والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، الساعة 3.30 مساء، وبعده يعرض برنامج الأفلام القصيرة الساعة 6:15 مساءً فيما يعرض اليوم 4 أفلام في قاعة "سى سينما 1".

وهم فيلم"كباتن الزعترى" للمخرج على العربى وإنتاج مصر المشارك فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الساعة 12.15 مساء، وفيلم "عالم آخر" إنتاج فرنسا والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الساعة 3.30 مساء، وفيلم "هروب الرقيب فولكونوجوف" إنتاج روسيا، إستونيا، فرنسا والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الساعة 6.30، وفيلم "مقصورة رقم 6" إنتاج فنلندا، ألمانيا، إستونيا، روسيا والمشارك في مسابقة مسابقة الأفلام الروائية الطويلة الساعة 9:45 مساء.

يعرض أفلام "أوستروف – جزيرة مفقودة" إنتاج سويسرا والمشارك في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، الساعة 6:45 مساء، و"كل شيء على ما يرام" إنتاج فرنسا والمشارك في قسم الاختيار الرسمي خارج المسابقة الساعة 9.30 مساء.