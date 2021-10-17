«قيد التحقيق» التعليم تنفي اغتصاب عامل لطالبة بمدرسة بإدارة العجمي فى الإسكندرية

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، أن ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اغتصاب عامل لطالبة بمدرسة العجمي غير صحيح.
دوت الخليج
التعليم تنفي اغتصاب عامل لطالبة بمدرسة بإدارة العجمي فى الإسكندرية
وأشارت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، إلى أن الواقعة المذكورة على مواقع التواصل بشأن محاولة هتك عرض هى الآن داخل دائرة التحقيق.
هذا وقالت وكيل مديرية التربية والتعليم، نادية فتحي، إم المديرية قامت بإعداد مذكرة حول الواقعة وتم رفعها إلى وزارة التربية والتعليم، ليتم إيقاف العامل حتى تكون التحقيقات التى تعمل عليها النيابة العامة قد أنتهت.
تفاصيل الواقعة تعدي عامل على طفلة
تجدر الإشارة إلى أنه قسم شرطة الدخيلة، قد تلقت فى وقت لاحق بلاغًا من مدير مدرسة زيد بن حارثة الابتدائية يفيد بواقعة تعدي مباشر من عامل بامدرة على إحدى الفتياب، وهو ما دفع رجال المباحث التحرك لموقع البلاغ.
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وبعد التحريات التى أجريت تبين من الفحص اتهام تلميذة بالصف السادس الابتدائي وتبلغ 11 عامًا، أحد العمال بأن قام بالتعدي عليها وملامسة جسدها.
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