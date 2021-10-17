/656616/فريد-زهران-الأحزاب-السياسية-لها-دور-أساسي-في-توصيل-المعرفة-وتشكيل-وعي-المواطن

علق فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجماعي، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة ، وذلك عبر اتصال هاتفي ببرنامج "المواجهة" الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي على قناة "اكسترا نيوز"، قائلاً: إن قضية الوعي من القضايا المهمة التي أثارها الرئيس خلال الفترة الماضية.

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وأشار "زهران" خلال كلمته، إلى أن هذه القضية لها أبعاد كثيرة من أهمها وجود وعي سياسي يسمح للمواطن من حسن الاختيار والأداء السياسي والمشاركة السياسية ، مؤكدًا أن الوعي شرط أساسي لكي يساهم المواطن في المجال العام بصفة عامة والمجال السياسي بصفة خاصة.

فريد زهران: الوعي شرط أساسي لكي يساهم المواطن في المجال السياسي

وأوضح رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أن الوعي يُعني أن المواطن يتسلح بالمعرفة لتأييد القرارات أو رفضها، كما يستلزم الاطلاع على البدائل المختلفة تجاه الموقف الذي سيتم اتخاذ القرار بشأنه، واتجاهات الرأي المخلفة تجاه القضية التي يناقشها.

وعلى صعيد أخر، قال "زهران" إن الوعي له تعريفات أخرى ومنها "الوعي الوجداني" وهذا يأتي من خلال الثقافة والفن والادب، فكل هذا من مصادر المعرفة ومصادر تشكيل الوعي، مشيرًا إلى أن التعليم يلعب دور في توصيل هذه المعارف والرؤي والاتجاهات وكل هذا ينمو في أرض تتيح التعرف وهذه الأرض هي "الديمقراطية " .

وتابع قائلاً: من المهم أن يعرف المواطن أهمية المشروعات التي تقيمها الدولة لمصلحة المواطن، وبالتالي هناك حاجتيتن يحكموا المعرفة وهي الرفابة الشعبية مثل المحليات، والأحزاب السياسية، لافتًا إلى أن الدور الرئيسي مُلقى على عاتق الأحزاب السياسية في توصيل المعرفة وتشكيل الوعي وتمكين المواطن من الاختيار والحفاظ على مقدراته وممتلكاته. واختتم رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، قائلاً: إن كل هذا ينمو ويزدهر في المجال الديمقراطي، مشيرً إلى أن المواطن الواعي ليس هو المواطن المؤيد أو الموافق دائمًا، لكنه المواطن القادر على اتخاذ القرار.