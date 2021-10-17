أحمد حسام ميدو يُهاجم محمد أبو تريكة بعد مغادرة ستوديو بي إن سبورتس «صور»

/656619/أحمد-حسام-ميدو-يهاجم-محمد-أبو-تريكة-بعد-مغادرة-ستوديو-بي-إن-سبورتس-صور

هاجم أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر السابق، محمد أبو تريكة، محلل قنوات بي إن سبورتس، وذلك بعد مغادرة الاستوديو الخاص بمباراة نيوكاس وتوتنهام بالدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان محمد أبو تريكة أعلن عدم القدرة على التواجد في الاستوديو الخاص بمباراة نيوكاسل وتوتنهام، وذلك بسبب تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية قبل نهاية الشوط الأول.

وكتب أحمد حسام ميدو عبر تويتر قائلا "دور المحلل هو تحليل الأحداث والاستفادة منها، ومحاولة نقل الإيجابي منها إلى بلادنا".

وزاد "كان يجب على أبو تريكة أن يبقى في الاستوديو وينقل للمشاهد وجهة نظرة فيما حدث، وكيف أن اللاعبين هم من طالبوا الحكم والمسعفين بالاهتمام وبالمشجع المصاب".

واختتم "أبو تريكة استعجل، كان الله في عون طارق دياب".

محمد أبو تريكة يغادر استوديو «بي إن سبورتس» بعد تعرض أحد المشجعين لأزمة قلبية خلال مباراة نيوكاسل وتوتنهام

غادر محمد أبو تريكة، استوديو بين سبورتس، وذلك عقب إصابة أحد مشجعي فريق نيوكاسل يونايتد بتوقف عضلة القلب.

وجاء قرار مغادرة محمد أبو تريكة لمغادرة الاستوديو التحليلي لمباراة نيوكاس وتوتنهام، بسبب تعرض أحد مشجعي نيوكل للإغماء، والتعرض لوقوف عضلة القلب، وأعادت الأذهاب لحادثة إيركسون لاعب منتخب بلجيكا، والذي ترعض لنفس الأمر خلال يورو 2020.

وقال أبو تريكة خلال الاستوديو التحليلي "أنا بنسحب من الاستوديو، الجماهير عابت علينا استكمال الاستوديو بعد واقعة إيريكسن، والآن يجب أن نتعلم من أخطائنا ولا نكمل التحليل، حياة الإنسان أهم من أي شئ".

ووجه محمد سعدون الكواري، مقدم الاستوديو الشكر لمحمد ابو تريكة، بجانب طارق ذياب محلل قنوات بين سبورتس.

محمد أبو تريكة وأحمد حسام ميدو

وتعود الأحداث خلال الشوط الأول لمباراة نيوكاس وتوتنهام، ضمن مباريتا الجولة الثامنة، للدوري الإنجليزي الممتاز، وذهب ريجيلون لاعب توتنهام غلى حكم المباراة وأخبره بأن هناك أمر ما يحدث في المدرجات، ولابد من التدخل.

قرر حكم المباراة إيقاف المباراة، وإستدعاء الطاقم الطبي للفريقيين، من أجل إسعاف المشجع الذي تعرض لإيقاف عضلة القلب، والحاجة لجهاز الإنعاش القلبي.

وعلى الفور تواجد طبيب توتنهام داخل المدرجات، وأجبر حكم المباراة اللاعبين بالتواجد داخل غرف خلع الملابس، لحين معرفة القرار النهائي لحال المشجع، الذي تعرض لهذا الأمر.

وأعلن المذيع الداخلي باستاد سانت جيمس بارك، وأعلن أن حاله المشجع أصبحت مطمئنة، وسيتم عودة المباراة من جديد، وعاد الجميع لأرض الملعب من أجل لعب ما تبقى من الشوط الأول.