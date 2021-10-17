حقوق النواب تجتمع لوضع رؤية واستراتيجية عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى.. صور

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عقدت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اليوم اجتماعاً عقب الجلسة العامة لوضع رؤية واستراتيجية عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى .

دوت الخليج

عقب الاجتماع الاول ، عقدت اللجنة اجتمعاً ثاني لاستعراض الوزارات والهيئات ذات الصلة وما ما تم بشأن إنشاء وحدات حقوق الإنسان في ضوء توصيات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.

هذا وأحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بشأن المسئولية الطبية إلى لجنة الشئون الصحية بالمجلس.

دوت الخليج

وكشف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، تفاصيل مشروع قانون المسئولية الطبية والذي تقدم به رسميا للبرلمان في بداية أعمال دور الانعقاد الثاني للمجلس.

وأكد أن الهدف الأساسي من مشروع قانون المسئولية الطبية الطبيب والمريض، موضحا أنه يستهدف حماية المريض في المقام الأول لأن القانون يتحدث عن أخطاء الأطباء.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التشريع الجديد يمنح الحق للمريض اتخاذ كافة الإجراءات والدعاوى الجنائية في حال حدوث أي خطأ طبي.

وقال أبو العلا: من مسئولية الطبيب مصارحة المريض بالحالة الطبية بالكامل ومضاعفاتها مكتوبة وبيان التعامل العلاجي ومن بينها التدخلات الجراحية، مشيرا إلى أن هناك دول تعاقب الطبيب في حال عدم مصارحة المريض.

إحالة مشروع قانون المسئولية الطبية المقدم من النائب أيمن أبو العلا للجنتى الشئون التشريعية والصحية بالبرلمان

وأكد النائب، أن مشروع القانون لم يطالب باستثناء الأطباء من الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أنه تضمن بين مواده تشكيل جهة للمسئولية الطبية لتحديد حجم الخطأ الطبي في قضايا الإهما.

وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، أن حبس الطبيب احتياطيا موجود في مشروع القانون ولكن بشرط أمر النائب العام.