/656621/بعد-سقوطها-بحفل-الافتتاح-لبلبة-تستعرض-مرونتها-على-ريد-كاربت-مهرجان-الجونة

حرصت الفنانة القديرة لبلبة على حضور فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، متألقة بمرونتها وحركاتها الاستعراضية على السجادة الحمراء.

دوت الخليج يستعرض حركات الفنانة لبلبة الاستعراضية على ريد كاربت مهرجان الجونة، بعد سقوطها في حفل الافتتاح.

لبلبة تبرهن على سلامة قدمها بحركات استعراضية

وأقدمت لبلبة على تأدية تلك الحركات استعراضية علي السجادة الحمراء رغبًة منها في التأكيد على سلامتها الصحية بعد سقوطها قائلة: "عشان تتأكدوا إن رجلي سليمة".

سقوط لبلبة على خشبة مسرح افتتاح مهرجان الجونة بعد حديثها عن سمير غانم

وكانت النجمة لبلبة سقطت على خشبة مسرح حفل افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى الذى تقدمه المذيعة ناردين فرج، وذلك بعد حديثها عن النجم سمير غانم، وذلك قبل عرض فيلم قصير عن النجم الكوميدى الراحل.

المهرجان تنقل فعالياته قناة on كشريك إعلامي، ويشارك في لجنة تحكيمه الفنانة المرشحة لجائزة الإيمي منة شلبي في لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة، والمخرجان كاملة أبو ذكري وتامر عشري في لجنة تحكيم الافلام القصيرة، فيما تشارك الفنانة أروى جودة في عضوية لجنة تحكيم جائزة نجمة الجونة الخضراء، والتي استحدثها المهرجان هذا العام وهي الجائزة التي ستمنح للأفلام المعنية بالبيئة، وستختار لجنة التحكيم من الأفلام المشاركة في جميع الأقسام التي تعرف أو ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية، إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها.

الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي

وشهد مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الوسط الفني. وعلى رأس هؤلاء النجوم، يسرا عضو اللجنة الاستشارية بالمهرجان، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب.

كما حرص على الحضور كل من سيد رجب، هاني رمزي، أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.

فعاليات اليوم الرابع من مهرجان الجونة السينمائي 2021

يضم جدول عروض اليوم الأحد، رابع أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى 14 فيلمًا في مختلف المسابقات، حيث يعرض الفيلم "ريش" الساعة 6.30 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الفيلم إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وكان فيلم "ريش" قد فاز الجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي بفرنسا.