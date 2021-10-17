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تنتظر الجماهير المصرية والعاشقة لبطولة كمال الأجسام لحظات وصول البيج رامي، بطل مستر أوليمبيا لهذا العام وللمرة الثانية على التوالي بعد منافسة شرسة حسمها البطل المصري بفارق كبير على منافسه الأمريكي، وفي هذا الإطار حرص حسام غانم ، خبير التغذية والجيم، على استقبال بطل العالم لكمال الأجسام في المطار تحت رعاية موقع دوت الخليج.

ويصل البيج رامي بصحبة أبطال مصر في كمال الأجسام في تمام الساعة الحادية عشر صباح غدا الأثنين على صالة 3 من مطار القاهرة الدولي بعد حصد لقب مستر أوليمبيا 2021 عقب منافسة شرسة مع العديد من المنافسين الأخرين.

موعد وصالة وصول البيج رامي لمطار القاهرة

ومن المقرر أن تحضر العديد من وسائل الإعلام المحلية والإقليمية على رأسهم موقع دوت الخليج وحسام غانم خبير التغذية والجيم لحضور اللحظات الخاصة لوصول بطل مصر في كمال الأجسام بعد حصد لقب مستر أوليمبيا للعام الحالي وللمرة الثانية على التوالي.

حسام غانم في استقبال البيج رامي برعاية موقع دوت الخليج

على جانب أخر قال البيج رامي خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أم بي سي مصر" أسعى للحفاظ على لقب مستر أولمبيا والفوز بعدد 7 ألقاب قادمة، وأتمنى أن يحدث هذا الأمر".

وواصل" بطولة مستر أولمبيا يتم تنظيمها في أمريكا، ولكن خلال الفترة القادمة، سيكون هناك تنظيم للبطولة داخل مصر، وبحضور العديد من النجوم العالميين".

وأكمل" مستر أولمبيا 2021 كان متواجد بها جماهير مصرية، سواء من داخل مصر أو من داخل أمريكا، وكنت سعيد للغايه بهذا الدعم الكبير، والتركيز هو السبب الرئيسي في الوصول إلى النجاحات الذي يبحث عنها اللاعب، وكل شخص يستطيع أن يحقق النجاح".

وزاد" الرياضة المصرية ستتحول لنقلة كبيرة للغاية خلال الفترة القادمة، وذلك من خلال تنظيم بطولة مستر أولمبيا داخل الأراضي المصرية، وسيكون ذلك مفيد للبلد للغاية وللعبة كمال الأجسام".

واختتم" العالم أجمع والمتابعين في أمريكا منبهرين للغاية بردود أفعال المصريين بعد تحقيقي لقب مستر أولمبيا، وسيكون تنظيم هذا الحدث داخل مصر تسويقي بشكر كبير وهام للغاية، وأسعى للمواصلة في الفوز بلقب مستر أولمبيا، "وإن شاء الله سأحقق 7 ألقاب لمستر أولمبيا قادمين".