/656623/الشوط-الأول-برشلونة-يتقدم-على-فالنسيا-بهدفين-بالدوري-الإسباني

انتهت أحداث الشوط الأول بين برشلونة وفالنسيا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، لصالح الفريق الكتلوني، في لقاء الجولة التاسعة من منافسات الدةوري الإسباني الممتاز، ويشهد على اللقاء ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أهداف المباراة بين الفريقين:

سجل فريق الضيف فالنسيا الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الرابعة من انطلاقة المباراة، عن طريق خوسيه جايا، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسجل انسو فاتي هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة الثالثة عشر من عمر اللقاء، من خلال تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وسجلى الهدف الثاني لبرشلونة الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة الواحده والأربعون من عمر المباراة، من خلال ضربة جزاء تحصل عليها الفريق الكتلوني عن طريق انسو فاتي.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حارس المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

الدفاع: بيكيه – ديست – ألبا- إيريك.

الوسط: بوسكيتس – دي يونج – وجافي.

الهجوم: فاتي – ديباي سيرجيو.

عقد بيدري مع برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن تجديد عقد لاعب خط الوسط المهاجم، بيدري، لمدة خمسة سنوات والذي يمتد إلى عام 2026، بقيمة عقدشرط جزائي مليار يورو.

ويستهدف نادي برشلونة تجديد عقود نجومه الشباب وعلى رأسهم بيدري وأنسو فاتي وجافي، لتكوين فريق قوي في المستقبل، وخصوصا بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، مجانا.

ويعتبر بيدري "18 عاما" من العناصر الواعدة في برشلونة، حيث انضم للفريق الموسم الماضي، قادما من لاس بالماس، ونجح في أن يصبح أساسيا في صفوف "البلوغرانا" ومنتخب إسبانيا الأول، وتم ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية "البالون دور".

نتيجة مباراة برشلونة واتليتيكو:

تمكن فريق أتلتيكو مدريد الفوز على برشلونة، في قمة مباريات الجولة الثامنة بهدفين مقابل لا شئ.

وتمكن أتلتيكو مدريد أن يحقق الفوز بأهداف توماس ليمار ولويس سواريز، ليصعد للنقطة رقم 17 ويتصدر الليجا رفقة ريال مدريد الذي يحمل نفس الرصيد مع تبقى مباراة في هذه الجولة للملكي.