ياسمين فؤاد: حملة توعوية لرفع الوعى البيئى بشأن تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الأحد، إنه توجد حاليا حملة وطنية لرفع الوعى البيئى بالنسبة لتغير المناخ، لتوعية كافة فئات المجتمع بالتغيرات المناخية وتأثيراتها وما يتخذ من إجراءات فى هذا الشأن.





جاء ذلك خلال استعراضها خطة الوزارة فى الشأن الإفريقى، ودورها تجاه الدول الإفريقية، خلال اجتماع لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب شريف الجبلى.



وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن الوزارة نسقت مع وزارة التربية والتعليم على مدار سنتين لبحث مسألة دمج موضوعات ومفاهيم تغير المناخ فى المناهج التعليمية بهدف توعية الطلاب بكل ما يتصل بهذا الملف، بأن يتم تضمينها داخل المناهج التعليمية وتقديمها بشرح مبسط وميسر على الطلاب لإدراك أهمية الحفاظ على البيئة.

وتحدثت وزارة عن ملف المخلفات والقمامة، وأكدت أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة فى هذا الملف لحل مشكلاته، وهناك توجيهات مستمرة من القيادة السياسية، ومشكلة المخلفات تحتاج لتعاون المواطن مع الحكومة وتغيير ثقافته ليتم حلها بشكل جذرى.

وأوضحت "الوزيرة"، أن مجلس النواب أصدر قانون تنظيم إدارة المخلفات، وهو قانون مهم لتفعيل وتطبيق المنظومة الجديدة، متابعة: "اشتغلنا على مصانع تدوير المخلفات، إلكترونيا، ليتم استغلال التكنولوجيا والاستفادة منها".