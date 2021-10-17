إنفو جراف.. أبرز ما جاء فى اجتماع لجنة كورونا

جدة - نرمين السيد - ويوضح الإنفو جراف التالى أبرز ما جاء فى اجتماع لجنة كورونا:

وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

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