لمدة 6 أيام .. غلق كلى لشارع البحر الأعظم لتركيب الكمر المعدنى

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وأشارت المحافظة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع البحر الأعظم فى الاتجاه القادم من ميدان المنيب اتجاه نفق عباس تحديداً عند تقاطع شارع البحر الأعظم مع منزل الطريق الدائرى الحالى القادم من المعادى اتجاه شارع البحر الأعظم، وذلك لمدة 6 أيام ابتداء من السـاعة 12 صباح يوم الإثنين الموافـق 18 أكتوبر 2021 حتـى الســـــــاعة 5 صـبـاح يـوم الأحـد، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.
ونوهت المحافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور قامت بتجهيز التحويلة المرورية الآتية للتسهيل على المواطنين:
أولا:- حركة المركبات بشارع البحر الأعظم القادمة من ميدان المنيب وترغب بالسير إتجاه نفق عباس ستقوم بالسير يسارا عن طريق المسافة البينية الكائنة بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بالمنزل المستحدث والتى يبلغ طولها ما يقرب من 30 مترًا.
ثانياً: السير فى الاتجاه الآخر الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب، لمسافة مايقرب من 70 مترًا بعد تحويله إلى اتجاهين عن طريق فصل اتجاهات حركة السير بفواصل خرسانية مؤقتة لضمان عدم التداخل والتعارض فى اتجاهات حركة المركبات.
وذكرت المحافظة أن العودة مرة أخرى لشارع البحر الأعظم فى الاتجاه الأصلى المؤدى إلى نفق عباس بعد تجاوز منطقة الأعمال عن طريق استحداث فتحة لخروج المركبات بشارع البحر الأعظم.
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