وزير الزراعة: لدينا 325 مشروعا للتنمية الزراعية بمليارات الجنيهات

أكد وزير الزراعة السيد القصير، أن محافظات الدلتا من أكثر المحافظات التى بها تعديات على الأراضى الزراعية، موضحا أن الوزارة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية فى شمال وسط سيناء وتوشكى والدلتا الجديدة.
وأضاف وزير الزراعة، خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أن لدينا 325 مشروع للتنمية الزراعية بمليارات الجنيهات، مشيرا إلى أن السلع بصفة معينة تخضع لأليات العرض والطلب، وأوقات يحدث فجوات وأوقات يحدث زيادة معدلات الاستخدام وبالتالى يحدث تغير فى ارتفاع الأسعار.
وتابع وزير الزراعة: الدواجن والبيض من بين المنتجات التى يحدث فيها تغير فى الأسعار، بجانب زيادة نسبة الاعلاف ودخول المدارس، كما أن تكاليف الشحن زادت وبالتالى يتم تحرك فى الأسعار، مستطردا: "لا يمكن أن أبيع سلعة أقل من تكلفتها وبالتالى قد يحدث إلى خروج المنتج من السوق وبالتالى يحدث زيادة فى التكلفة، والأسعار بصفة عامة تخضع لهذه الألية".
ولفت وزير الزراعة، إلى أن هناك اكتفاء ذاتى من الدواجن، وطالبنا المسئولين فى اتحاد الدواجن التواصل مع وزارة التموين لضخ سلع من الدواجن والبيض بأسعار مخفضة لتصل إلى المواطن بأسعار مناسبة، موضحا أن البورصة السلعية تكونت بأسلوب ألية لتداول السلع والمنتجات بين البائع والمشترى لتحقيق نوع من التوازن.
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