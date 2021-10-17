رابط الاستعلام شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي من خلال موقع الإسكان الرسمي

أصبح استعلام شقق الإسكان الاجتماعي خدمة متصدرة على الأنترنت من خلال رابط رسمي خصصته الإسكان، إذ سجل محرك البحث جوجل عمليات بحث كبيرة للعثور على رابط الإستعلام شقق الإسكان الاجتماعي، فقد سبق أن استلمت الإسكان طلبات الحجوزات للسكن الاجتماعي من المواطنين، والآن جاء دور الاستعلام من خلال الرقم القومي، وفي السطور التالية سنتعرف على رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعية بالرقم القومي وماهي الكيفية المعتمدة وفقاً لم ورد من الوزارة.

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي

هو مشروع شقق أطلقته الحكومة المصرية ليتناسب مع ذوي الدخل المحدود، ومؤخراً تم فتح باب الحجز للحصول على شقة في السكن الاجتماعي كاملة التشطيب- بفائدة 3 % لفترة 30 سنة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي” سكن لكل المصريين”. الآن دعونا نتعرف على خطوات استخراج نتيجة الاستعلام فيما يخص طلبات الحجوزات ل مشروعات الإسكان الاجتماعي من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقام صندوق الإسكان الاجتماعي بتخصيص رابط مباشر لفحص نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان لجميع المحافظات وفي السطور القادمة كل ما تبحث عن خطوات الاستعلام بالرقم القومي على موقع الإسكان او بالاتصال على الرقم الأرضي المخصص لذلك.

خطوات الاستعلام عن طلبات شقق الإسكان الاجتماعي

التسجيل بالدخول على الموقع الرسمي ل”صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري“

قم بإنشاء حساب جديد على الموقع المذكور.

تحديد نتائج الفرز والتظلمات

تسجيل الرقم القومي كاملاً والضغط على أيقونة “نتيجة”

يمكنك أيضا الاتصال على1188-5999-5777 من أي هاتف محمول للاستفادة من الاستعلام كونك مقدم طلب تم تأكيده بحجز وحدة مدعومة التي تسهلها الدولة.

وبمجرد فتح رابط الإستعلام وتطبيق الخطوات السابقة فيه، ستظهر بشكل فوري نتيجة الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

شروط شقق الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل

أن لا يمتلك المواطن شقة قبل التقديم للسكن المدعوم.

حدود الدخل يكون 6000 ألف بالنسبة للأسرة.

حدود الدخل للأعزب لا يتجاوز 4000 جنيه

تتراوح الأعمار بين 21 و50 سنة.

وكانت وزارة الإسكان الاجتماعي أعلنت تجهيز 100 الف وحدة سكنية تستهدف منخفضي ومتوسطي الدخل، بعد أيام قليلة من اتخاذ البنك المركز مبادرة التمويل العقاري، وتبداً شقق الإسكان المطروحة بمساحات تتراوح بين 75 و 90 بالنسبة لمحدودي الدخل و100 و120 مساحات الشقق الخاصة بمتوسطي الدخل.