انت الان تتابع تفاصيل خبر النيابة تحقق فى واقعة التعدى على طالبة بمدرسة إبتدائى على يد فراش بالإسكندرية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تداول العديد على مواقع التواصل الإجتماعى، عن إغتصاب طالبة بمدرسة إبتدائى بإدارة العجمي بمحافظة الإسكندرية، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أن الواقعة حدثت بالفعل ولكنها ليست إغتصاب .

وصرحت نادية فتحي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أن المديرية قامت بإعداد مذكرة بشأن واقعة هتك عرض طالبة بإحدى مدارس الإبتدائي بالعجمي، وتم رفع المذكرة إلي وزارة التربية والتعليم، بشأن إيقاف أحد الفراشين العاملين بالمدرسة عن العمل، لحين معرفة نتيجة تحقيقات النيابة العامة .

وأضافت أن الإدارة التعليمية تواصلت بشكل سريع مع المديرية، وتم على الفور إلقاء القبض على العامل، وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضده .

تفاصيل واقعة هتك عرض طالبة بمدرسة إبتدائي

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا من مدير مدرسة “زيد بن حارثة” الإبتدائية والتابعة لإدارة العجمى التعليمية بمحافظة الإسكندرية، ويفيد بوجود واقعة محاولة التعدى على طالبة داخل المدرسة، وعلى الفور إنتقل ضباط المباحث للمدرسة، لمعاينة الواقعة وإلقاء القبض على العامل .

وبعد تحريات المباحث، تبين قيام طالبة بالصف السادس الإبتدائي “11 سنة”، بإتهام العامل “عماد .خ.م.ع”، والبالغ من العمر 59 عاما، ويعمل فراش بالمدرسة، قائلة أنه حاول الإعتداء عليها وملامسة مناطق من جسدها .

وجاءت أقوال الطفلة بمحضر الشرطة، أن العامل قام بإستدراجها إلي “الكانتين”، وقام بمحاولة إزالة ملابسها وإحتضانها وملامسة بعض المناطق من جسدها .

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة، وقامت النيابة العامة بفتح التحقيق .