/656624/6إتفاقيات-دولية-جديدة-بملحق-أعمال-مجلس-النواب-غدا

تشهد الجلسة العامة للبرلمان غدا الاثنين، نظر 6إتفاقيات دولية كملحق لجدول أعمال الأسبوع الجارى لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حيث تضم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 262 لسنة 2021بالموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقي رقم 21/ 2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك في إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

دوت الخليج

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان التـضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، العلاقات الخارجية، الصناعة، المـشـروعــات المتوسطـة والصـغيرة ومتنـاهية الصغر، والإدارة المحلية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 263 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الأعمال التجارية الزراعية في مصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

6إتفاقيات دولية جديدة بملحق أعمال مجلس النواب غدا

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الخطة والموازنة،الطاقة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي عنقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 312 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019، الموقع في القاهرة بتاريخ 20/5/2021.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عنقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 325 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الخطة والموازنة، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الاقتصادية عنقرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 363 لسنة 2021بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.