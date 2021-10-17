/656625/رئيس-لجنة-الشباب-والرياضة-بمجلس-النواب-تم-تقديم-27-طلب-إحاطة-بشأن-المخالفات-في-اتحاد-كرة-القدم-المصري

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه تم تقديم 27 طلب إحاطة بشأن المخالفات في اتحاد كرة القدم المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" هناك من الطلبات سوف يصل إلى النيابة، ومجلس النواب يمثل الشعب المصري، وأي مشكلة تحدث في الشارع الرياضي لابد أن يتم الحل لأن كرة القدم لديها متابعين بشكل كبير على مختلف الجمهورية".

وواصل" دور النواب هو متابعة المخالفات وكشف قضايا الفساد، وبعض ما جاء في الطلبات الخاصة بطلب الإحاطة هي مخالفات مالية وفساد إداري، وأيضا بعد القرارات الفردية التي يتخذها رئيس اللجنة الثلاثية، ومعظم الطلبات تخص أحمد مجاهد، وبعض المخالفات تعود لعام 2016".

وزاد" بعض البلاغات تم تقديمها في الفصل التشريعي الأول وتم تقديم بلاغات للنيابة العامة، وهناك قرارات فردية تم إتخاذها ومنها تحمل الاتحاد مبلغ مليون و800 ألف جنية بسبب إقالة حسام البدري المردب السابق لمنتخب مصر وفينجادا المدير الفني للاتحاد، والذي يعمل على تطوير الكرة المصرية، ولا يوجد أي جديد في الكرة المصرية ولا توجد أي إستراتيجيات، وتم تخصيص مبلغ مالي لهذا الأمر دون جديد".

واختتم" قرار تولي شوقي غريب لشوقي غريب، والذي سوف يلعب بعد 20 شهر من الآن، فتواجدة حاليا بهذه السرعة غير مفهوم، والمبلغ يصل غلى 20 مليون جنية، وكان لابد أن يتولى الاتحاد المنتخب قرار تواجد المدرب الجديد، وهناك مدربين يتواجدوا في منتخب مصر لمدة 20 عام أمثال شوقي غريب ومعتمد جمال، ومصر لديها المدربين الجيدين وليس قائمة محددة".