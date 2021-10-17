/656626/رئيس-لجنة-الشباب-والرياضة-بمجلس-النواب-هناك-مجاملات-في-التعيينات-باتحاد-الكرة-المصري-وقرارت-فردية-من-جانب-أحمد-مجاهد-غير-مدروسة

أكد محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن هناك مجاملات تحدث داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، بخصوص تعيين المدربين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "هناك مدربين تحدثوا خلال الفترة الماضية وطالبوا بمعرفة عدم تواجدهم في تدريب منتخبات مصر خلال السنوات الأخيرة، وهناك مجاملات تصل إلى 90% داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، والنواب يبحثوا فقط عن الصالح العام للكرة المصرية، وليس هناك أي بحث عن مصالح شخصية".

وزاد "كان هناك فترة من الفترة تواجد فزاعة إبقاف النشاط الرياضي في مصر من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونحن نبتعد عن التدخل الحكومي، ونحترم الميثاق الأوليمبي، ومصر تساند المواثيق الدولية، ولا يوجد اي إجراء إلا بعد المراجعة، والتواصل مع المستشارين الرياضيين، وليس هناك أي تخوف من هذه الفزاعة خلال الفترة القادمة".

وواصل "اللجنة المكلفة من جانب الوزارة رصدت بعد المخالفات المالية، وهناك مبالغ تم صرفها لأشخاص غير متواجدين في الاتحاد تصل إلى 20 مليون جنية، ويجب التحقيق في هذا الأمر، وكان هناك قرارات منفردة من جانب رئيس اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد".

وأكمل" قرار تعيين فينجادا مديرا فنيا للاتحاد المصري لكرة القدم وكان يحصل على 200 ألف جنية شهريا، ومحمود سعد لم يقصر في العمل داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، وفينجادا لم يقدم للكرة المصرية".

واختتم" اللجنة الخامسية برئاسة عمرو الجنايني بتواجد بعض القرارت الهامة والتي تخدم مصالح الاتحاد المصري لكرة القدم، وجاء بعد ذلك أحمد مجاهد بإلغاء كل هذا بدون أي أسباب".