/656627/رئيس-لجنة-الشباب-والرياضة-بمجلس-النواب-سيتم-إحالة-المخالفات-في-اتحاد-الكرة-للنيابة-العامة-وقرار-الفيفا-اليوم-بسبب-شخص-لا-يريد-مصلحة-الكرة-المصرية

أكد محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة الثلاثية المسئولة عن اتحاد كرة القدم المصري تستقوي بالاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل البقاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "كان هناك دعوة من جانب الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن التعديلات الخاصة بالاتحاد، وكان هناك إجماع بهذه القرارات، وتم التواصل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم، برفض هذه القرارات وهناك ملاحظات على هذه القرارات".

وواصل "كنت مدعما لقرارات الجمعية العمومية الخاصة بالاتحاد المصري لكرة القدم، وهناك أشخاص داخل مصر قاموا بوقف هذه التعديلات، خاصة أن الانتخابات قادمة، وهناك من يريد تعطيل الانتخابات".

وزاد "سؤال للمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية، الذي كان يبحث عن طلب تواجد الانتخابات بالاتحاد المصري لكرة القدم، لأن مصر دولة كبيرة لابد أن تكون لديها لجنة منتخبة وليست معينة، وخلال تواجد عمرو الجنايني كان يطالب بإقامة الانتخابات بسرعة كبيرة".

واختتم " لماذا يتمسك أحمد مجاهد بمقعدة في الاتحاد المصري لكرة القدم، ولابد التقدم سريعا وليس العودة إلى الوراء، وسيتم مناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بالأعضاء، وسيتواجد وزير الشباب والرياضة وأحمد مجاهد ومن المتواجدين من المختصين، وفي حاله الحاجة للتحويل الطلبات للنيابة العامة، سيتم تحويلها على الفور، وسيتواجد أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، وخزينة الاتحاد هي مال عام حتى لو جاءت عن طريق التبرعات".