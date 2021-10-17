فيديو-متحدث الوزراء يوجه رسالة للموظفين بشأن لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم إستهداف نحو 3.4 مليون موظف فى الجهاز الادارى للدولة بالاضافة إلى 1.6 مليون أخرين فى التعليم العالى والأزهر الشريف بإجمالى 5 مليون لتلقى اللقاح ولم يتبقى من إجمالى المستهدف البالغ 3.4 مليون موظف سوى 128 ألف موظف فقط وهى نسبة ضئيلة جدًا.





كشف فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أنه فيما يتعلق بموظفى التعليم العام والأزهر الشريف البالغ عددهم 1.6 مليون موظف تم استهدافهم ولم يتبق سوى نصف مليون منهم لم يتلقوا اللقاح، مؤكدًا أن النسبة المتبقة سيكون من السهل تطعيمها قبل حلول الخامس عشر من نوفمبر وهو الموعد المحدد لحظر دخول الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة دون تلقى اللقاح.

تابع :" أنه فى حال عدم تلقى الموظف للقاح قبل التاريخ المعتمد سيكون لزامًا عليه تقديم ما يفيد إجراء مسحة pcr حديثة لم يمر عليها 48 ساعة قبل وصوله لمقر العمل ومعتمدة من جهة رسمية".



وجه متحدث الوزراء رسالة إلى الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح ولم يقدموا شهادة المسحة، أنه اعتبارًا من 15 نوفمبر ستعتبر فترة انقطاع عن العمل وتطبق عليها كافة اللوائح والقوانين المنظمة، قائلًا: "محدش عمل كده ويعد فى البيت ويقول منعونى، إنت فى هذه الحالة تعتبر منقطعًا عن العمل".

