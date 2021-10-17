كشف فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة "ON"، أنه فيما يتعلق بموظفى التعليم العام والأزهر الشريف البالغ عددهم 1.6 مليون موظف تم استهدافهم ولم يتبق سوى نصف مليون منهم لم يتلقوا اللقاح، مؤكدًا أن النسبة المتبقة سيكون من السهل تطعيمها قبل حلول الخامس عشر من نوفمبر وهو الموعد المحدد لحظر دخول الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة دون تلقى اللقاح.
تابع :" أنه فى حال عدم تلقى الموظف للقاح قبل التاريخ المعتمد سيكون لزامًا عليه تقديم ما يفيد إجراء مسحة pcr حديثة لم يمر عليها 48 ساعة قبل وصوله لمقر العمل ومعتمدة من جهة رسمية".
وجه متحدث الوزراء رسالة إلى الموظفين الذين لم يتلقوا اللقاح ولم يقدموا شهادة المسحة، أنه اعتبارًا من 15 نوفمبر ستعتبر فترة انقطاع عن العمل وتطبق عليها كافة اللوائح والقوانين المنظمة، قائلًا: "محدش عمل كده ويعد فى البيت ويقول منعونى، إنت فى هذه الحالة تعتبر منقطعًا عن العمل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو-متحدث الوزراء يوجه رسالة للموظفين بشأن لقاح كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.