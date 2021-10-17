انطلاق برنامج الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه رمسيس بأسوان

جدة - نرمين السيد - انطلق البرنامج الثقافى للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بالتعاون مع فرع ثقافة أسوان مساء، اليوم الأحد، للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثانى، بمسرح فوزى فوزى الصيفى المكشوف بمدينة أسوان.





وقالت نجوى أحمد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، إن البرنامج يقام خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الحالى تحت رعاية أشرف عطية محافظ أسوان، ويشارك فيه عدد من الفرق الفنية التابعة للإدارة المركزية للشؤون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، وهى فرق "أسوان والأنفوشى، والمنيا، والمنصورة، وكفر الشيخ، وقنا والوادى الجديد، للفنون الشعبية بالإضافة لفرقتى "توشكى وشلاتين" التلقائيتين وفرقة النيل للآلات الشعبية. وأضافت أن برنامج الاحتفال يقام بعدد من المواقع الثقافية بمحافظة أسوان منها "مسرح فوزى فوزى الصيفى وقصور ثقافة "توشكى وكوم أمبو وأبو سمبل، وحسن فخر الدين ودهميت، وكركر، والسباعية، والرديسية" وبيت ثقافة نجع الفرس بغرب أسوان وكلابشة.

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