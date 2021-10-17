البابا تواضروس يشهد حفل تسليم شهادات كورس مركز كيرلس بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شهد قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، بمسرح المقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية، حفل تسليم شهادات كورس "أنت نجم" والذى قدمه مركز البابا كيرلس عمود الدين للدراسات اللاهوتية التابع لأسرة خريجى الكلية الإكليريكية بالإسكندرية.





ويخدم المركز بالأخص المرحلتين الإعدادية والثانوية، والذى قدم فيه قداسته المحاضرة الأولى بعنوان "الكتاب صديقى"، وحضره ما يقارب 33 ألف مشترك من كل أنحاء الكرازة عبر الإنترنت.

تضمن حفل التخرج عددًا من الكلمات التى وضحت هدف خدمة المركز فى فترة ما قبل الكورونا وما بعد انتشار الجائحة ودوره فى نشر التعليم السليم، ثم ألقى قداسة البابا كلمة روحية وزع بعدها شهادات اجتياز الكورس على الحاضرين.

حضر اللقاء من أحبار الكنيسة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، الأنبا بافلى قطاع المنتزة، والأنبا إيلاريون، قطاع غرب، والأنبا هرمينا "قطاع شرق"، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية.