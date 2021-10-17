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ويخدم المركز بالأخص المرحلتين الإعدادية والثانوية، والذى قدم فيه قداسته المحاضرة الأولى بعنوان "الكتاب صديقى"، وحضره ما يقارب 33 ألف مشترك من كل أنحاء الكرازة عبر الإنترنت.
تضمن حفل التخرج عددًا من الكلمات التى وضحت هدف خدمة المركز فى فترة ما قبل الكورونا وما بعد انتشار الجائحة ودوره فى نشر التعليم السليم، ثم ألقى قداسة البابا كلمة روحية وزع بعدها شهادات اجتياز الكورس على الحاضرين.
حضر اللقاء من أحبار الكنيسة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، الأنبا بافلى قطاع المنتزة، والأنبا إيلاريون، قطاع غرب، والأنبا هرمينا "قطاع شرق"، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية، وعدد من كهنة الإسكندرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس يشهد حفل تسليم شهادات كورس مركز كيرلس بالإسكندرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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