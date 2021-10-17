رئيس المحكمة الدستورية: التاريخ يسجل للسيسى منحه المرأة حقها الدستورى كاملا

جدة - نرمين السيد - أكد المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن التاريخ سيشهد للرئيس عبدالفتاح السيسى بأنه هو الذى أعمل الاستحقاق الدستورى للمرأة المصرية، لافتًا إلى مخرجات المجلس الأعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس السيسى واتخاذ قرار تفعيل تعيين العنصر النسائى فى كل من مجلس الدولة والنيابة العامة.





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