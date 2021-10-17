بروتوكول تعاون بين الوكالة المصرية للشراكة وكلية التدريب بأكاديمية الشرطة

جدة - نرمين السيد - استقبل اليوم الأحد، السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، اللواء دكتور أشرف عبده عبد الخالق، مدير كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة، حيث تم التوقيع على بروتوكول تعاون فى مجال التدريب على عمليات حفظ السلام.





ويأتى هذا البروتوكول فى إطار التعاون البناء والتنسيق المستمر فى مجال بناء قدرات الدول الإفريقية فى موضوعات حفظ السلام بين الوكالة والمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة. وعلى هامش التوقيع، أعرب السفير محمد خليل عن تقديره لهذه الخطوة وللتعاون الحثيث والمثمر بين الجانبين، خاصة فى ضوء الإمكانات الكبيرة التى يتمتع بها المركز فى مجال التدريب على عمليات حفظ السلام، والذى يأتى فى إطار المكانة المتميزة التى تحتلها مصر إقليمياً ودولياً فى مجال حفظ السلام والخبرة الكبيرة التى تتمتع بها الشرطة المصرية فى هذا الشأن، مما جعلها مقصداً للتعاون وتبادل الخبرات مع العديد من الدول. من جانبه، أعرب اللواء دكتور أشرف عبده عبد الخالق عن ترحيبه بالتوقيع على هذا البروتوكول، ورغبته فى استمرار التعاون والتنسيق والبناء على التقدم المحرز فى التعاون بين الجانبين فى مجال التدريب وبناء القدرات لكوادر الدول الإفريقية العاملة فى موضوعات حفظ السلام.

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