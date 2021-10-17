فيديو جراف.. الإسكان البديل باب الخروج من المناطق غير الآمنة

جدة - نرمين السيد - تبذل الدولة المصرية، جهدا كبيرا فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة على مستوى محافظات الجمهورية، من أجل توفير حياة كريمة لأهالينا بتلك المناطق، إذ قام صندوق تطوير المناطق العشوائية، بتحديث الخريطة القومية للمناطق العشوائية غير الآمنة فى عام 2014، طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى.





ويوضح الفيديو جراف جهود الدولة فى الإسكان البديل:

ووفرت وزارة الإسكان 250 ألف وحدة سكنية للسكن البديل، كاملة المرافق والتأثيث وتضم 3 غرف وصالة، بتكلفة من 500 – 700 ألف جنيه على الدولة، ويدفع المواطن 300 جنيه شهريا فقط.

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