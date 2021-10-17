تخريج 3 دفعات من إكليريكية الإسكندرية بيد البابا تواضروس

بدأ اللقاء بعرض فيلم تسجيلى عن الدراسة بالكلية الفترة السابقة، وألقى القمص بطرس بطرس وكيل مطرانية كفر الشيخ، وأستاذ علم الوعظ كلمة نيابة عن خريجى الكلية بصفته أحد خريجى الكلية القدامى، تحدث فيها عن أهمية مداومة التعليم والمعرفة والخدمة المستمرة والتلمذة المتضعة، كما عرض فيلم وثائقى عن تاريخ الإكليريكية.
وألقى نيافة الأنبا بافلى كلمة نيابة عن أعضاء هيئة التدريس بالكلية أشار خلالها إلى أهمية المصالحة بين الأكاديمية والروحانية، أعقبها كلمة لوكيل الكلية القمص أبرآم بشوندى هنأ فيها الخريجين، مُرَحِبًا بقداسة البابا.
وجاءت الكلمة الختامية من قداسة البابا، أعرب فيها عن سعادته بوجوده فى هذا المحفل متمنيًا دوام النجاح والتفوق للخريجين فى كل مجالات الحياة وأوصاهم بضرورة التمسك بالإيمان العامل بالمحبة، ثم وزع شهادات التخرج، بعد أن تلا الخريجون تعهد الإكليريكى.
حضر اللقاء من أحبار الكنيسة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالأسكندرية، أصحاب النيافة الأنبا بافلى "قطاع المنتزة" والأنبا إيلاريون "قطاع غرب" والأنبا هرمينا "قطاع شرق"، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلى ووكيل الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالأسكندرية.
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