طب بنات الأزهر تفتتح موسمها الثقافى بورشة عمل حول التحول الرقمى

جدة - نرمين السيد - هنأ الدكتور هشام فرهود، عميد كلية الطب بنات بجامعة الأزهر بالقاهرة، الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد، مشيرًا إلى أهمية مشروع سفراء الأزهر فى النهوض والارتقاء بالكلية، وذلك لدوره فى تأهيل الكوادر القيادية والتعليمية والإدارية؛ خصوصًا وأن البرامج التى عقدتها المنظمة فى التحول الرقمى، والذكاء الاصطناعى، وغيرها من البرامج من خلال التدريب الأون لاين نجحت نجاحًا كبيرًا.





جاء ذلك خلال تنظيم كلية الطب بنات القاهرة أولى فعاليات الموسم الثقافى بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجى الأزهر لقاء بعنوان "التحول الرقمى والجمهورية الجديدة" برعاية الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة.

من جانبها، أشادت الدكتورة هناء العبيسى، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، بتنظيم هذه البرامج والأنشطة التى قام بها مشروع سفراء الأزهر، لافتة إلى أنها كانت أوائل المشاركات فى برنامج التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى على الرغم من أنه كان فى شهر رمضان؛ لأهميته الكبيرة وكذلك تماشيًا مع سياسات الدولة فى هذا المجال.

وأكدت الدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، ضرورة الربط بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالكلية والجامعة والهيئات الأخرى، من خلال برامج التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى ومدى انعاكسها الإيجابى على العمل ومدى الارتقاء بشأن الموظفين علميًّا؛ لتسهيل مهام الشغل وإنجازها.

وقدمت الدكتورة أنوار عثمان، مدير إدارة المشروعات المشرف العام على مشروع سفراء الأزهر، الشكر لإدارة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة؛ لانضمام عدد كبير منها، مؤكدة أن اهتمام مشروع سفراء الأزهر يعمل بشكل مستمر ببرامجه المختلفة كمشروع انبثق من الأزهر يحمل الطابع الأزهرى لإعداد القيادات الشابة من أعضاء هيئة التدريس وكذلك الطلبة؛ لإعدادهم لسوق العمل، وأنه يعمل على رفع الوعى الفكرى والتثقيفى وتناول الموضوعات من خلال استراتيجات الدولة والجمهورية الجديدة.

وأضافت أن برنامجى التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى ينفذان من خلال مبادرة الدولة "بكره ديجتال" والتى نفذتها بالتعاون مع وزارتى الشباب والرياضة "طور وغيَر" والاتصالات، وفى ختام اللقاء تم تقديم درع الكلية للدكتورة أنوار عثمان، وتوزيع الشهادات على المشاركين بالمشروع.