/656629/وكيل-قضاة-مصر-يهنئ-الرئيس-السيسي-والمصريين-بالمولد-النبوي-الشريف

دوت الخليج

وقال إن في هذه الذكرى العطرة وهي ذكرى ميلاد سيد الخلق، علينا جميعًا أن نتهادى بنبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قدم لنا قدوة حسنة، ومنهج حياة، نقتدي به في كافة جوانب الحياة. ودعا "عبدالتواب"؛ أن يعيد هذه الأيام المباركة على البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

وأضاف: نسأل الله أن يُعيد هذه الذكرى العطرة على شعب مصر العظيم وقد تحقـق مـا يتطلع إليه من تقدم ورخاء، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير والأمن والسلام.