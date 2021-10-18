/656630/أحمد-دياب-هدف-رابطة-الأندية-المحترفة-تقديم-منتج-يليق-بالمشاهد-المصري-خلال-الدوري-الجديد

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، أن الهدف الأساسي هو تقديم منتج يليق بالمشاهد المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "جمهور التالتة" "نسعي للنجاح خلال الفترة القادمة، وسعيد بثقة الجماهير خلال الفترة الحالية، وعودة الجماهير كان لها أولوية كبيرة من أجل النجاح، ومن يهاجم الرابطة حاليا فهو شخص لا يريد نجاح الكرة المصرية".

وواصل" أشكر جميع أجهزة الدولة على الدعم، وكان هناك تواصل على تنفيذ جميع الطلبات التي نحتاجها من أجل تواجد الجماهير خلال الفترة القادمة، والجمهور سيساند الفريق الخاص به، وسيتم تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومتأكد من تنفيذ هذا الأمر".

وزاد" كل دوريات العالم عادت إليها الجماهير بشكل تدريجي، وبعد الحصول على لقاحات كورونا، ونتمنى أن تعود الجماهير بشكل كبير خلال الفترة القادمة".

أحمد دياب: سيتم التنسيق مع شركة «تذكرتي» من أجل دخول الجماهير للملاعب المصرية بالدوري الجديد

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة أندية الدوري المصري، أن بداية عودة الجماهير للملاعب المصرية سيكون بعدد 2000 مشجع لكل الأندية المشاركة في بطولة الدوري المصري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة "المحور" سيتم التنسيق مع شركة تذكرتي من أجل التسنيق حول عودة الجماهير للملاعب خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك متابعة مع الأندية حول ضوابط وكيفية دخول الجماهير للملاعب".

أحمد دياب

وزاد" سيتم إعلان كل مواعيد بطولة الدوري المصري حتى بداية فترة التوقف لبطولة كأس الأمم الأفريقية القادمة بالكاميرون، وسيتم تسكين المواعيد المتبقية بعد نهاية أمم أفريقيا ومعرفة الجدول الجديد للأجندة الدولية ثم إعلان المواعيد النهائية للبطولة".

وتابع" سيتم إذاعة مبايرات الدوري المصري الموسم القادم بتقنية "إتش دي" وتنقل المباريات لأول مرة خلال هذا الموسم وايضا سيكون هناك 10 كاميرات لنقل المباريات كحد أدنى".

واختتم" لن يتم تأجيل أي مباريات لفرق الدوري المصري خلال الفترة القادمة، ونبحث عن إنهاء البطولة في الموعد المحدد من أجل تنظيم البطولات القادمة".