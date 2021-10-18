/656632/حازم-إمام-الشائعات-تزداد-على-نادي-الزمالك-مع-تحقيق-الانتصارات-فقط-وكارتيرون-مندهش-للغاية

أكد حازم إمام، لاعب نادي الزمالك، أنه لم يحدث أي مشاجرة بينه وبين المدير الفني للفريق باتريس كاريترون، وذلك بعد مباراة توسكر الكيني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" لازم لما الزمالك يكسب تخرج الإشاعات، وأصبحنا متعودين على هذه الأمور، وبرغم من تواجدنا في مباراة الذهاب لم نحصل على البطولة وهناك من يتصيد لنا الأخطاء فقط".

وواصل "ما حدث أنني صافحت كارتيرون فقط بعد المباراة وتواجدت داخل غرفة الملابس، وتوجهت لغرفة الملابس وقمت بدفع الباب ففوجئت بوقوع الزجاج الخاص بالغرفة، ولم اشاهد كارتيرون إلا في الأتوبيس الخاص بنا وقت الرحيل".

وزاد "لم يكن متواجد أي لاعب داخل غرفة الملابس من نادي الزمالك غلا محمد أبو جبل، وحدثت جلسة مع كارتيرون وتحدثت معه أن هناك مواقع تحدثت عن هذا الأمر، وقال أنه سوف يخرج من أجل تكذيب هذه الأحاديث".

واختتم "لا توجد أي أزمة بسبب عدم شماركتي وتواجد حمزة المثلوثي أساسيا مع الفريق حاليا، وأنني سوف يأتي موعدي للعب بشكل أساسي، والجميع يقف بجانب نادي الزمالك، ولابد ان نقف بجانب نادي الزمالك في هذا الوقت، ونريد تحقيق البطولات فقط".

باتريس كارتيرون: دوري أبطال أفريقيا هذا العام صعب للغاية.. وسافرنا لكينيا مبكراً من أجل التعود على الطقس

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن مباراة توسكر الكيني ستكون صعبة، ولذلك كان قرار السفر مبكرا من أجل التعود على الأجواء في كينيا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة " عاد للفريق اللاعبين الدوليين الذي تواجدوا مع منتخباتهم خلال الأيام الماضية، ووصلوا بالأمس ويستعدوا حاليا للعب المباراة بكل جدية".

حازم إمام

وزاد" بطولة دوري أبطال أفريقيا قوية للغاية، ولابد أن يكون هناك تركيز من أجل الفوز بالمباراة، وأنه شاهد مباراة جورماهيا الكيني من قبل أمام الزمالك وخسارة الفريق، ولم يكن مدربا للفريق في ذلك الوقت، ويريد تحقيق نتيجة جيدة والابتعاد عن المفاجآت".

وأكمل" البطولة هذا العام تضم العديد من الأندية القوية في القارة، والهدف الأول هو الصعود لدور المجموعات ثم التفكير في المراحل المتقدمة في دوري أبطال أفريقيا".

واختتم" فريق توسكر جيد للغاية في كينيا ولابد أن يكون هناك تركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية لإراحة الفريق في مباراة العودة والصعود لدوري المجموعات".