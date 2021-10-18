وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع البحر الأعظم فى الاتجاه القادم من ميدان المنيب أتجاه نفق عباس تحديداً عند تقاطع شارع البحر الأعظم مع منزل الطريق الدائرى الحالى القادم من المعادى اتجاه شارع البحر الأعظم وذلك لمدة ٦ أيام أبتداء من 12 صباح يوم الإثنين الموافـق ١٨ /١٠/٢٠٢١ حتـى السـاعة ٥ صـبـاح يـوم الأحـد الموافـق ٢٤ / ١٠/ ٢٠٢١ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.
وقالت محافظة الجيزة إن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلة المرورية الآتية للتسهيل على المواطنين.
أولا: حركة المركبات بشارع البحر الأعظم القادمة من ميدان المنيب وترغب بالسير إتجاه نفق عباس ستقوم بالسير يسارا عن طريق المسافة البينية الكائنة بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بالمنزل المستحدث والتى يبلغ طولها ما يقرب من (۳۰) مترا.
ثانياً: السير فى الاتجاه الآخر (الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب) لمسافة مايقرب من (۷۰) مترا بعد تحويله الى اتجاهين عن طريق فصل اتجاهات حركة السير بفواصل خرسانية مؤقتة لضمان عدم التداخل والتعارض فى اتجاهات حركة المركبات.
٢- العودة مرة أخرى لشارع البحر الأعظم فى الإتجاه الاصلى (المؤدى الى نفق عباس) بعد تجاوز منطقة الأعمال عن طريق إستحداث فتحة لخروج المركبات بشارع البحر الاعظم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظة الجيزة : غلق كلى لشارع البحر الأعظم 6 أيام وتحديد محاور بديلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.