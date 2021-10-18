محافظة الجيزة : غلق كلى لشارع البحر الأعظم 6 أيام وتحديد محاور بديلة

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن القيام بأعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بمنزل البحر الأعظم المستحدث القادم من الطريق الدائرى من مناطق المعادى والمؤدى الى شارع البحر الأعظم فى اتجاه ميدان المنيب وذلك ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى والتى تشرف على تنفيذه الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.





وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلى لشارع البحر الأعظم فى الاتجاه القادم من ميدان المنيب أتجاه نفق عباس تحديداً عند تقاطع شارع البحر الأعظم مع منزل الطريق الدائرى الحالى القادم من المعادى اتجاه شارع البحر الأعظم وذلك لمدة ٦ أيام أبتداء من 12 صباح يوم الإثنين الموافـق ١٨ /١٠/٢٠٢١ حتـى السـاعة ٥ صـبـاح يـوم الأحـد الموافـق ٢٤ / ١٠/ ٢٠٢١ على أن تكون الأعمال على مدار ٢٤ ساعة.

وقالت محافظة الجيزة إن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتجهيز التحويلة المرورية الآتية للتسهيل على المواطنين.

أولا: حركة المركبات بشارع البحر الأعظم القادمة من ميدان المنيب وترغب بالسير إتجاه نفق عباس ستقوم بالسير يسارا عن طريق المسافة البينية الكائنة بين الأعمدة الخرسانية الخاصة بالمنزل المستحدث والتى يبلغ طولها ما يقرب من (۳۰) مترا.

ثانياً: السير فى الاتجاه الآخر (الاتجاه القادم من نفق عباس اتجاه ميدان المنيب) لمسافة مايقرب من (۷۰) مترا بعد تحويله الى اتجاهين عن طريق فصل اتجاهات حركة السير بفواصل خرسانية مؤقتة لضمان عدم التداخل والتعارض فى اتجاهات حركة المركبات.

٢- العودة مرة أخرى لشارع البحر الأعظم فى الإتجاه الاصلى (المؤدى الى نفق عباس) بعد تجاوز منطقة الأعمال عن طريق إستحداث فتحة لخروج المركبات بشارع البحر الاعظم.