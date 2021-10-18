الأوقاف تنفى ترجمة بوذى لأعداد سلسلة «رؤية» إلى الصينية

جدة - نرمين السيد - صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، الدكتور عبد الله حسن، بأنه فيما يتصل بشأن ما نشر على بعض المواقع عن ترجمة بوذى لبعض أعداد سلسلة رؤية إلى اللغة الصينية، فإننا نؤكد أنه لم يصدر أى عدد على الإطلاق حتى الآن من سلسلة رؤية باللغة الصينية، ولم يتم اعتماد أى نسخة منها للنشر.





وأوضح المتحدث الرسمى، أن جميع الأعداد التى تم نشرها من سلسلة رؤية أو حتى تلك التى تحت النشر إنما هى من ترجمة أساتذة متخصصين من أساتذة كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر وأساتذة اللغات المتخصصين من الجامعات المصرية، ولم ينشر كتاب واحد فى السلسلة لغير المترجمين المصريين، نظرا لما تقتضيه طبيعة الترجمة فى القضايا الدينية من فهم عميق لمعنى النص المترجة. وشدد حسن على أهمية حركة الترجمة بصفة عامة ومشاركة أصحاب الديانات المختلفة فى ترجمة العلوم والفنون فإن الترجمة فى مجال الدراسات الدينية هى ترجمة ذات طبيعة خاصة لاغنى فيها عن فهم واسع وعميق لمعنى النص المترجم. وتابع: نؤمن بأنه فى حالة الحاجة إلى الاستعانة بمشاركة أحد من أبناء اللغة الأصليين فى أى لغة من اللغات فإن ذلك لابد أن يكون بإشراف ومراجعة ومعرفة أحد الأساتذة المصريين المتخصصين، وهو ما لم يحدث فى السلسلة على الإطلاق فى أى عدد من أعدادها التى صدرت أو تلك التى تحت النشر حتى تاريخه، لأن مصر غنية جدا بأبنائها المتميزين فى جميع اللغات والتخصصات.

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