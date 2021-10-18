/656633/عاجل-بسبب-التأخير-عن-موعد-الطائرة-بيج-رامي-يتخلف-عن-موعد-الوصول-إلى-مصر

تفاجئ متابعي وعشاق بيج رامي من قرار عدم العودة إلى مصر صباح اليوم الأحد، وذلك بعد التخلف عن موعد الطائرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان مقررا أن يصل بيج رامي إلى مطار القاهرة في تمام الحادية عشر صباح اليوم الأحد.

وعلم موقع دوت الخليج أن سبب عدم تمكن وصول بيج رامي إلى مصر هو التخلف عن موعد الطائرة والتي كان مقررا لها الذهاب من أمريكا خلال الساعات الماضية.

وسينتظر بيج رامي تحديد موعد آخر ولم يتم معرفة الموعد الجديد حتى الآن.

ونجح بيج رامي في التتويج باللقب في النسخة الأخيرة من البطولة، ليصبح اول لاعب مصرى يتوج باللقب الأهم والأقوى والأشهر في عالم رياضة كمال الأجسام للمحترفين في الوطن العربي وأفريقيا مرتين متتاليين، وكان بيج رامي توج باللقب لأول مرة في تاريخه في نسخة 2020.

وكان من المفترض أن يكون الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، في استقبال «بيج رامي»، وإسلام قرطام مؤسس فريق كوسكواد، ورئيس اتحاد رياضة «ستريت وورك أوت»، وعدد من أبطال رياضة كمال الأجسام، من أجل تكريمه على الإنجاز التاريخي الذي تحقق للمرة الأولى في تاريخ الرياضة المصرية، ومن المقرر أن يصل «بيج رامي» في الساعة الحادية عشرة صباحا بصالة 3 بمطار القاهرة الدولي.

وأعد فريق كوسكواد الذي يلعب ضمن صفوفه بيج رامي استقبالا خاصا احتفالا بوصول بطل الأبطال، بعد ما رفع علم مصر في اكبر واعلى المحافل العالمية في رياضة كمال الأجسام للمحترفين.

وتم تجهيز استقبال حافل يليق بالنجم الأسطوري واللقب الذي حصل عليه مؤخراً، حيث أعدت له الشركة الراعية أكثر من مفاجأة لاستقبال بيج رامي فور خروجه من المطار، حيث سيبدأ الاستقبال عقب خروج رامي من صالة 3 باستقلاله أوتوبيسا مكشوفا، سيتجول به في شوارع القاهرة.

ومن المنتظر ان يقام حفل تكريم كبير لبيج رامي خلال فعاليتي أولمبيا مصر للهواة والمحترفين المقرر اقامتهما خلال الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الجاري، على مسرح كايرو شو بفندق موفينبيك مدينة الانتاج الإعلامي في 6 أكتوبر، وينظمهما فريق كوسكواد تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.