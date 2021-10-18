دار الإفتاء تصدر تنويها مهما بشأن موعد المولد النبوى

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "تصحيح لما هو موجود فى التعليقات على الصفحة.. المولد النبوي الشريف يوم الثلاثاء 12 ربيع الأول وليس اليوم الاثنين الموافق 18 من أكتوبر".

موعد المولد النبوى 2021

جدير بالذكر، أن دار الإفتاء أعلنت من قبل أن بداية شهر ربيع الأول شهر ميلاد النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم هو يوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر الجارى، وبهذا يكون موعد مولد النبى الكريم يوم الـ 19 من أكتوبر الموافق لغد الثلاثاء.