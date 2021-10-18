فيديو- مدير معهد بحوث القطن: الذهب الأبيض استعاد رونقه بفضل توجيهات الرئيس

جدة - نرمين السيد - أكد هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، إن القطن المصرى على المستوى الزراعى والصناعى يشهد، حاليا، زخما كبيرا، لافتا إلى أن ما وصلت إليه مصر الآن فى إنتاج محصول القطن هو نتاج عمل 5 سنوات متواصلة من الجهد والبحث.





جاء ذلك، خلال لقائه فى برنامج "المواجهة"، مساء أمس الأحد، على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، والذى تقدمه الإعلامية ريهام السهلى، القطن المصرى وشدد مدير معهد بحوث القطن على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو صاحب الطفرة التى حدث فى مجال القطن، مؤكدا أنه خلال السنوات المقبلة سيحدث طفرة كبيرة فى إنتاج القطن فى مصر، لأن مصر الآن تسير على الطريق الصحيح. ولفت إلى أن الدولة قامت بدعم الغزل والنسيج بـ 21 مليار جنيه، بعد التطور الكبير الذى حدث فى مجال زراعة القطن ودخول عديد من الأصناف الجديدة من القطن للزراعة .

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