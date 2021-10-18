فيديو- المنشآت التى لم تشملها قرارات منع الدخول إلا بـ تلقى لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا بمنع المواطنين من دخول المنشآت الحكومية إلا بعد تلقى لقاح كورونا والذى سيتم تنفيذه من 1 ديسمبر المقبل لم يتضمن البنوك، ولا المواصلات العامة.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "كلمة أخيرة"، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية أون، أن القرار يشمل البريد، حيث لن يتم السماح للمواطنين بالدخول إلى مصالح البريد فى المحافظات إلا بعد تقديم ما يثبت تلقيهم لـ لقاح كورونا بعد الموعد المحدد. قرارات لجنة أزمة كورونا وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "كلمة أخيرة"، والذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية أون، أن القرار يشمل البريد، حيث لن يتم السماح للمواطنين بالدخول إلى مصالح البريد فى المحافظات إلا بعد تقديم ما يثبت تلقيهم لـ لقاح كورونا بعد الموعد المحدد. ولفت إلى أن أعضاء هيئة التدريس لن يدخلوا الجامعات إلا بعد تقديم ما يثبت حصولهم على لقاح كورونا اعتبارًا من 1 نوفمبر، مشيرًا إلى تطبيق نفس القرار على المدرسين وموظفى المدارس اعتبارًا من 15 نوفمبر.

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