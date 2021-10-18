وزير التموين : اعتماد منظومة الباركود فى المجمعات الاستهلاكية

جدة - نرمين السيد - وأضاف المصيلحى، فى بيان، أن ميكنة الــ 1500 مخزن التابعيين لشركتى الجملة ‏ساهم فى معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن والتدخل حال نقص اى ‏سلعة بضخها بتلك المخازن.

وأشار المصيلحى الى أن الميكنة جاءت ‏بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، ‏للوصول إلى الشفافية فى التعامل مع السلع والتأكد من وصول سلع ‏منظومة الدعم لمستحقيها.

وأكد المصيلحى أن النظام الورقى فى صرف السلع بالمخازن قد انتهى تماماَ بعد استكمال ‏منظومة الميكنة بالمخازن، وأضاف أن كل مخازن الشركتين قد تم ‏تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلى لإدخال السلع الموردة والسلع المنصرفة ‏الى منافذ صرف السلع التموينية.

وأشار إلى أن خطة ميكنة مخازن ‏الجملة جاءت متزامنة مع خطة ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات ‏الجمهورية لحوكمه سلاسل امداد هذه السلع التعامل، وأكد المصيلحى ان ميكنة مخازن الجملة ساهمت فى ‏إجراء أنظمة الجرد السنوى لكل السلع بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية ‏بشفافية تامة.

من جانبه أكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى ‏للوزارة، أن شركات المجمعات الاستهلاكية (النيل – الأهرام – ‏الإسكندرية) للمجمعات الاستهلاكية بدأت هى الاخرى فى تفعيل إجراءات الميكنة ‏لصرف السلع لمنافذ جمعيتى وتم الانتهاء من النظام الورقى تماماَ فى بعض الشركات.

وأشار كمال إلى أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التى عممت التجربة لصرف ‏الاستعاضات إلكترونياَ حسب ربط صاحب كل منفذ، وأشار إلى أن باقى ‏الشركات (الأهرام – الإسكندرية) للمجمعات الاستهلاكية قاربت على ‏انتهاء المنظومة.