جدة - نرمين السيد - وأضاف المصيلحى، فى بيان، أن ميكنة الــ 1500 مخزن التابعيين لشركتى الجملة ساهم فى معرفة كميات السلع المتوفرة بالمخازن والتدخل حال نقص اى سلعة بضخها بتلك المخازن.
وأشار المصيلحى الى أن الميكنة جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، للوصول إلى الشفافية فى التعامل مع السلع والتأكد من وصول سلع منظومة الدعم لمستحقيها.
وأكد المصيلحى أن النظام الورقى فى صرف السلع بالمخازن قد انتهى تماماَ بعد استكمال منظومة الميكنة بالمخازن، وأضاف أن كل مخازن الشركتين قد تم تجهيزها بأجهزة الحاسب الآلى لإدخال السلع الموردة والسلع المنصرفة الى منافذ صرف السلع التموينية.
وأشار إلى أن خطة ميكنة مخازن الجملة جاءت متزامنة مع خطة ميكنة المجمعات الاستهلاكية بمحافظات الجمهورية لحوكمه سلاسل امداد هذه السلع التعامل، وأكد المصيلحى ان ميكنة مخازن الجملة ساهمت فى إجراء أنظمة الجرد السنوى لكل السلع بالمخازن والمجمعات الاستهلاكية بشفافية تامة.
من جانبه أكد أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، أن شركات المجمعات الاستهلاكية (النيل – الأهرام – الإسكندرية) للمجمعات الاستهلاكية بدأت هى الاخرى فى تفعيل إجراءات الميكنة لصرف السلع لمنافذ جمعيتى وتم الانتهاء من النظام الورقى تماماَ فى بعض الشركات.
وأشار كمال إلى أن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية من أولى الشركات التى عممت التجربة لصرف الاستعاضات إلكترونياَ حسب ربط صاحب كل منفذ، وأشار إلى أن باقى الشركات (الأهرام – الإسكندرية) للمجمعات الاستهلاكية قاربت على انتهاء المنظومة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التموين : اعتماد منظومة الباركود فى المجمعات الاستهلاكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.