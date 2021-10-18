انت الان تتابع تفاصيل خبر الإعلان عن تنظيم رحلات سياحية للفضاء فى مصر..تعرف على تكاليف الرحلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - فى نقلة نوعية جديدة تشهدها جمهورية مصر العربية، أعلنت إحدى شركات السياحة المصرية عن تنظيم رحلات سياحية خارج كوكب الأرض، حيث تعتبر أول رحلة فضائية يتم تنظيمها فى مصر.

وكانت شركة “فيرجين غالاكتيك” البريطانية، قد أعلنت عن تنظيم رحلات سياحية إلى الفضاء فى مصر.

تكاليف تنظيم رحلات سياحية للفرد الواحد

أعلنت شركة السياحة البريطانية المسئولة عن تنظيم رحلات سياحية للفضاء من مصر، عبر موقعها الإلكتروني عن تكاليف الرحلة الفضائية للفرد الواحد، والتى قدرت بمبلغ (467.5 ألف دولار أمريكي)، أي ما يعادل 7.35 مليون جنيه مصري، وذلك بعد أن قامت الشركة بتخفيض ثمن الرحلة قيمته 50 ألف جنيه مصر، ما يعادل 3000 دولار أمريكي .

برنامج الرحلة

أعلنت شركة “فيرجين غالاكتيك” البريطانية، والمسئولة عن تنظيم رحلات سياحية للفضاء فى مصر، عن برنامج الرحلة والتى تبدأ بإطلاق على مدرج للطائرة الحاملة لطائرة الفضاء، والتابعة للشركة، وذلك عن إرتفاع 13700 متر، وتقوم الطائرة بتشغيل المحرك الصاروخي، بعد إنفصالها عن الطائرة الحاملة .

وبعد ذلك يقوم الطيارين بقيادة المركبة الفضائية، بسرعة 3 ماخ، وأعلنت الشركة المسئولة عن تنظيم رحلات سياحية للفضاء من مصر، أن المركبة الفضائية سوف تصل لإرتفاع 91440 متر، يبدأ المسافرون بالشعور بإنعدام الوزن بسبب إنعدام الجاذبية، ويمكنهم إجراء إختبار إنعدام الوزن، بالإضافة إلى قدرتهم على مشاهدة كوكب الأرض من أكثر من 17 نافذه، مع وجود 16 كاميرا فيديو لتصوير جميع لحظات الرحللة، لتكون ذكرى رائعة للمسافرين .

مواعيد الرحلة

أعلنت الشركة المسئولة عن تنظيم رحلات سياحية للفضاء من مصر، عن مواعيد الرحلة وهى خمسة مواعيد للراغبين من المصريين للتسجيل بالرحلة، وهي خلال أشهر يوليو وسبتمبر وديسمبر من عام 2022، ويناير ومايو عام 2023 .