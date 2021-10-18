«مبحبش اروح المهرجانات عشان اتصور بس وهذا سبب عدم خضوعي لعمليات تجميل».. تصريحات نارية لمنة فضالي

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كشفت الفنانة المصرية منة فضالي عن حقيقية خضوعها لعمليات تجميل، نافية ذلك الأمر ومؤكدة على عدم وجود نية لديها للخضوع في المستقبل، وذلك بسبب رغبتها في عدم التغير في ملامح وجهها باعتباره أساس مهنتها.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات الفنانة منة فضالي ببرنامج «مساء dmc».

سبب عدم خضوع منة فضالي لعمليات تجميل

وقالت منة فضالي خلال استضافتها ببرنامج مساء dmc: أنا شغالة بوشي ومش عايزة أغير ملامحه…من الأكيد إني هخضع في يوم من الأيام لعملية تجميل، لكن أنا بخاف وشي يتغير ومقبلوش.

وتابعت منة فضالي: أنا مش محتاجة اعمل عملية تجميل، مش بشكر في نفسي لكن لدي الكثير من الأصدقاء وبتقول لي على عمليات التجميل لسه بدري، لذلك عندما احتاج للخضوع لعملية تجميل سأخضع لها.

السر وراء تغيب منة فضالي عن المهرجانات السينمائية

كما أوضحت منة فضالي سبب عدم حضورها مهرجان الجونة السينمائي، بدورته الخامسة، والتي تقام خلال الفترة الحالية، مشيرة أنها لا تحب التواجد في مهرجان ليس لديها مكان به.

وقالت منة فضالي خلال استضافتها ببرنامج مساء dmc: لو هروح مهرجان أحب أروح لو هتكرم، أو هقدم زميل، مش بحب أروح عشان أتصور بس.

وتابعت منة فضالي: لا أحب التواجد بشكل مستمر، مش حابه أروح مكان مش حاسه نفسي فيه.

وأشارت منة فضالي إلي أنها أصحب ترى أشخاصا في المهرجات السينمائية من خارج الوسط الفني معقبة: بلاقي ناس غريبة على الريد كاربت، ناس غير معروفة وليس لها علاقة بالسينما والتليفزيون.

منة فضالي تعلق على حضور راقصات لمهرجان الجونة

وتابعت منة فضالي: بقيت بشوف راقصات في الجونة، ودا جديد علينا...أنا بحترم الرقص جدا وبحبه، لكن دي وجهة فلا بد من وجود المخرجين، والفنانين، والممثلين وغيرهم بس".

منة فضالي تبدأ تصوير فيلم «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى

ومن ناحية أخرى بدأت الفنانة الشابة منة فضالي تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان «روحي لك» بجانب المنتج عمرو طنطاوى وعدد كبير من النجوم اللامعين، بإحدى فيلات منطقة شبرامنت بالجيزة، الذي ينتمي للأعمال الرومانسية ويشارك في بطولته بجانب الفنانة منة فضالي عدد كبير من النجوم منهم إيهاب فهمي، مروة عبد المنعم، مدحت تخيا، اسلام اسماعيل، عمرو عبد العزيز، شريف باهر، وظهور خاص جدا للفنان أحمد سلامة.