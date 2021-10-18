فيديو- أحمد عمر هاشم: قدمت 200 كتاب فى الحديث والثقافة الإسلامية

جدة - نرمين السيد - أكد العالم الجليل الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه قدم أكثر من 200 كتاب فى علوم الحديث والقرآن الكريم وشتى فرع الثقافة الإسلامية.





وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية، أنه قدم طوال عمره عديدا من الخطب والرسائل التى تحث على تجديد الخطاب الدينى، ومحاربة الفكر المتطرف والإرهاب، مشددا على أن هؤلاء الأرهابيين يستندون إلى أدلة مغشوشة على فكرهم المتطرف.

ولفت إلى أنه قدم خلال 30 عاما شرحيا يوميا لحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، لمحاربة هذا الفكر الدسيس.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد حرص على مصافحة العالم الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء عقب الاحتفال بـ المولد النبوى الشريف، صباح أمس الأحد، مقدما الشكر له على ما قدمه من جهد مشكور فى خدمة الإسلام ومحاربة الفكر المتطرف.