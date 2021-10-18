/656636/اليوم-العرض-العالمي-الأول-لفيلم-قمر-14-بمهرجان-الجونة-السينمائي

ينتظر الفنان أحمد الفيشاوي وباقي أبطال العمل لعرض فيلمه الجديد «قمر 14» اليوم الإثنين، بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.

دوت الخليج يرصد عرض الفيلم المصري «قمر 14» بمهرجان الجونة السينمائي.

سبق وأعلن مهرجان الجونة السينمائى عن قائمة الأفلام المصرية التى سوف تشارك فى فعاليات الدورة الخامسة والتي ستقام في الفترة من 14-22 أكتوبر 2021 في مدينة الجونة، وتضمنت فيلم «قمر 14» فى عرضه العالمى الأول.

قصة وأبطال فيلم قمر 14

وتدرو حداث فيلم “قمر 14” في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب، والعمل من بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

أحمد الفيشاوي ينتظر عرض ريتسا بمهرجان القاهرة السينمائي

وينتظر احمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد «ريتسا» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2021 وهو منن تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري، تراهن عائشة بن أحمد على تألقها من خلال فيلم «ريتسا» اذ أنه يعتبر فرصة ذهبية لها لتبرز قدرتها على تشخيص دورين مختلفين في أزمنة متفرقة عن بعضها بنجاح، فتجسد عائشة خلال الشخصية الأولى مانويلا في الفترة الحديثة والأخرى ريتسا في فترة الستينيات.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.