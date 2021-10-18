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مواعيد مباريات اليوم الإثنين.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الاثنين ، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم فى مقدمتها مواجهة آرسنال ضد كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزى.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

آرسنال  أمام كريستال بالاس في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium               

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس  أمام ريال بيتيس في تمام الساعة السابعة مساء              

إسبانيول أمام قادش في تمام الساعة التاسعة مساء        

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

فينيزيا أمام فيورنتينا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء             

 مواعيد مباريات الدوري التركي

ألانياسبور امام  قيصري سبور في تمام  الساعة السابعة مساء                  

هاتاي سبور أمام غازينتاب في تمام الساعة السابعة مساء.

انتهت أحداث مباراة الاتحاد السعودي وفريق ضمك،م بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، في لقاء الأسبوع الثامن من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وشهدت أجواء المباراة على العديد من المحاولات من قبل الفريقين في أحداث اللقاء، والعديد من التمريرات للإستحواذ على الكرة، والعديد من التسديدات على المرمى من قبل الفريقين والتي وصلت 28 تسديده على المرمى.

وسجل رومارينو مهاجم فريق الاتحاد، الهدف الأول في المباراة في الدقيقة الـ 23 من عمر اللقاء، في حين سجل إيميليو زيلايا هدف التعادل لفريق ضمك في الدقيقة الـ 54 من عمر المباراة.

ويشارك الدولي المصري احمد حجازي مدافع المنتخب الأول، مع فريق الاتحااد لفاني موسم له، والذي يظهر بكل قوة في جميع المباريات التي يشارك بها سواء بالتسجيل أو في التصدي للهجمات في قلب الدفاع.

موقف الفريقين في الدوري:

يحتل الاتحاد السعودي صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 17 نقطة، من أصل 8 أهداف، حقق من خلالها خمسة انتصارات، وتعادل في مبارتين، وخسر في مباراة وحيده في هذا الموسم، نجح فيها الاتحاد من تسجيل 18 هدف، في حين تلقت شباكة 6 أهداف.

في حين يحتل فريق ضمك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري سعودي للمحترفين، برصيد 15 مباراة، من أصل 8 مباريات، نجح فيها من تحقيق 4 انتصارات، وتعادل في ثلاثة مباريات، وخسر في مباراة، سجل من خلالها 12 هدف، في حين تلقت شباكة 8 أهداف.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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