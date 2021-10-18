/656639/موعد-مباراة-أرسنال-ضد-كريستال-بالاس-والقنوات-الناقلة

يواجه فريق أرسنال نظيره كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز في التاسعة مساء على ملعب الإمارات ضمن فاعليات الجولة الثامنة بالدورى الإنجليزي .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

وستكون مباراة أرسنال ضد كريستال بالاس على قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

وفاز أرسنال 3 مرات في آخر 4 مواجهات، ولم يعرف الهزيمة منذ الجولة الثالثة في الدوري الإنجليزي، بعدما خسر أول 3 مباريات في أسوأ انطلاقة له في البريميرليج.

نتيجة مباراة أرسنال وتوتنهام

تمكن فريق ارسنال من تحقيق فوز صعب وثمين علي حساب نادي توتنهام بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ,في مباراة الجولة السادسة من فعاليات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع بداية شوط المباراة الثاني تمكن فريق توتنهام من الدخول في اجواء المبارة وإحداث خطورة علي مرمي ارسنال عن طريق هاري كين وسون ولكن يقابلهم تألق من الحارس رامسيديل.

ثم استمرت الندية بين الفريقين طوال شوط المباراة الثاني ولكن دون تسجيل اهداف من جانب أي من الفريقين.

وفي الدقيقة 77 تمكن اللاعب سون من تسجيل هدف تقليص الفارق لمصلحة نادي توتنهام بعدتسديدة رائعة علي يسار الحارس رامسيديل, لتصبح النتيجة 3-1 لصالح نادي أرسنال.

بهذة النتيجة ارتفع رصيد نادي ارسنال الي 9 نقاط محتلاً بها المركز العاشر من جدول الترتيب بينما توقف رصيد نادي توتنهام عند النقطة 9 في المركز ال11 .

ملخص الشوط الاول

شهدت الدقيقة 5 أول هجمات فريق ارسنال عن طريق الجابوني أوباميانج بعد تسديدة خطيرة تصدي لها حارس توتنهام هوجو لوريس.

وفي الدقيقة 11 تمكن اللاعب سميث روي من تسجيل هدف اللقاء الأول بعد عرضية متقنة من ساكا يترجمها روي داخل الشباك لتصبح النتيجة تقدم فريق أرسنال بهدف نظيف.

وتوالت هجمات فريق أرسنال بعد سيطرة واستحواذ تخطي ال80 بالمائة وسط تألق كبير من حارس نادي توتنهام هوجو لوريس.