/656643/تعرف-على-موعد-مباراة-جالاتا-سراي-القادمة-والقنوات-الناقلة

يستعد فريق جالاتا سراي التركي لمباراته المقبلة أمام فريق لوكوموتيف موسكو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، يوم الخميس.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل الدولي المصري مصطفى محمد مهاجم فريق جالاتا سراي التركي الهدف الأول لفريقة في الدقيقة الرابعة من إنطلاقة المباراة، في شباك قونيا سبور.

وجاء الهدف من خلال متابعة من الدولي المصري مصطفى محمد للكرة، المرتدة لحارس مرمى الخصم، ليحدث تصادم ودربكة من قبل الدفاع، ويخطف مصطفى الكرة وينفرد على الشباك الفارغه.

ويظهر مصطفى محمد نجم منتخب مصر، في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة اليوم، ويستمر في التواجد بعدما تمكن في تسجيل هدفين في آخر مباراة قبل التوقف الدولي.

بينما يلعب المحترف المصري أحمد حسن كوكا، مع قونيا سبور، ولم يتواجد في التشكيلة الأساسية للفريق.

تشكيل جالاتا سري في مباراة قونيا سبور:

حراسة المرمى: موسليرا.

خط الدفاع: يالدن، تايلان، ألباسلان، فان أهولت.

خط الوسط: موريتان، نيلسون، كاكالادو، هاليل.

خط الهجوم: مصطفى محمد، كيريم.

فاتح تريم المدير الفني

وأوضح التقرير أن تريم أثنى على الجهود التي يبذلها مصطفى محمد في التدريبات وخلال الدقائق التي يلعبها.

تقرير آخر من سبور أرينا أشار إلى أن اللاعب اعترف بأخطائه في الفترة الأخيرة ووعد بالتغير، وهو ما فعله حين خاض تدريبات إضافية بعد انتهاء التدريب الجماعي لفريقه.

وأضاف التقرير إلى ان استقرار مصطفى محمد بدأ عندما قرر إحضار زوجته وطفله ووالدته إلى تركيا للعيش معه بدلاً من العيش بمفرده.

مصطفى محمد

قبل هز شباك ريزا سبور مرتين، لم يسجل مصطفى محمد أي هدف خلال ظهوره في 13 مباراة الموسم الجاري مع الأسود، واكتفى بصناعة هدف وحيد.

وتوقفت عملية انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية ليواصل مسيرته مع الفريق التركي معارا من الزمالك.

وبحسب موقع "FotoMac" التركي فأن بوردو سيعود لمحاولة ضم المهاجم المصري في يناير المقبل.