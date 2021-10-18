بدء تصوير حكاية «لحظة ضعف» لخالد سرحان

دوت الخليج يرصد بدء تصوير الفنان خالد سرحان لمشاهده بحكاية «لحظة ضعف».

حكاية «لحظة ضعف»

حكاية «لحظة ضعف» بطولة خالد سرحان، رشا مهدي، حنان سليمان، تامر مجدي، غفران محمود، كريم محجوب، أحمد أبو ريا، إنتاج سينرجي وإخراج منال الصيفي.

وتعد «لحظة ضعف» أولى تجارب الفنان خالد سرحان في الدراما القصيرة، التي تتكون من 5 حلقاتٍ فقط، حيث لم يسبق له المشاركة من قبل في أي من هذه الأعمال.

وتمثل الحكاية عودة للفنانة غفران محمد للدراما، بعد ظهورها كضيفة شرف في الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، حيث قدمت دور زوجة الضابط الشهيد أحمد سمير الكبير.

أما بالنسبة للفنانة رشا مهدي فهي ثاني حكاية تقدمها بمسلسل «ورا كل باب حكاية»، حيث شاركت في جزئه الأول كبطلة أمام الفنان فتحي عبد الوهاب.

وبدأت قناة الحياة، عرض حكاية «فى عشق البنات» من مسلسل «ورا كل باب»، أمس السبت فى تمام الساعة 9 مساء، ويشارك فى بطولة الحكاية الفنانة ميرنا نور الدين، محمد عز، هدى الأتربى، كارولين عزمى، ريهام نبيل، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل ورا كل باب

الجدير بالذكر، أن مسلسل «ورا كل باب» عُرض قبل شهر رمضان الماضى، خلال 5 حكايات الأولى بعنوان «مالناش إلا بعض» بطولة صابرين، الثانية «يوم من الأيام» بطولة أحمد خليل ويوسف عثمان، والثالثة «شنطة سفر» بطولة دينا وأحمد صيام، والرابعة «أيامنا الحلوة» بطولة محسن محيى الدين، منى عبد الغنى، والخامسة «ورقة ضغط» وبطولة فتحى عبد الوهاب، رشا مهدى.