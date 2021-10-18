ديسمبر المقبل..عرض مسلسل «بيت المعادي» لإنجي كيوان

/656647/ديسمبر-المقبلعرض-مسلسل-بيت-المعادي-لإنجي-كيوان

كشفت الإعلامية إنجي عن موعد عرض مسلسلها الجديد «بيت المعادي» والذي من المقرر أن تثبت خلاله تألقها في التمثيل للمرة الأولى.

دوت الخليج يكشف موعد عرض مسلسل بيت المعادي

ويعرض مسلسل «بيت المعادي» بداية من ديسمبر المقبل، وتشارك به بجانب الفنانة كندة علوش ويتناول قضية منتشرة خلال الفترة الحالية بشكل واسع خاصة في مصر، وهي قتل الزوجات لأزوجهن.

للأعمال الدرامية القصيرة، اذ يتكون من 12 حلقة من المقرر عرضهم خلال منصة شاهد الإلكترونية، ويشارك في بطولته كلا من الفنانة إنجي المقدم والفنانة كندا علوش، وهو من تأليف محمود عزت، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سالي والي شركة “s production”.

يشار إلى أن إنجى كيوان أحدثت ضجة عارمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت حالة من الجدل الواسع ولفتت الأنظار بأناقتها متصدرة قائمة تريند "توتير" العالمي، بعد ظهورها كموديل في إعلان عطر الهضبة عمرو دياب، حيث جمعت بينهما لقطات رومانسية.

أبرزالمعلومات عن إنجي كيوان

هي إعلامية مصرية ولدت في الإسكندرية ومقيمة في دبي حاليا، تخرجت في الجامعة الأمريكية بدبي، و كانت تهوي التمثيل من صغرها واشتهرت بين أفراد أسرتها بلقب «أمينة رزق»، كما ظلت تقلد الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري، بالإضافة إل أنها متزوجة من لبنانى تعرفت عليه في أبو ظبي، ولديها ولدان.

شاركت الإعلامية إنجي كيوان في تقديم برنامج «قعدة رجالة» مع خالد سليم ونيكولا معوض وقيس نجيب، كما أنها شاركت في تقديم حفل بطولة العالم للإسكواش للسيدات في مدينة الجونة، فضلًا عن تألقها أثناء مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائى خلال دورته الرابعة، لكنها ظهرت بإطلالة جريئة إذ ارتدت فستانا عاري الظهر، كما تعرضت للانتقادات في وقت سابق، بعدما ارتدت بدلة ذهبية لامعة، تكونت من جاكيت دون توب أو غيره وبنطلون لامع.

إنجي كيوان وبرنامجها حرب عالمية

وقدمت الإعلامية إنجي كيوان مؤخرًا برنامج بعنوان «حرب عالمية» وهو مكمل لبرنامج «قاعدة رجالة»، استضافت إنجي من خلاله ضيوف من أبرز نجمات العالم العربي لتحاورهن، بما فيهن الممثلة نيللي كريم، والمغنية شمس، والممثلة سيرين عبد النور والراقصة والممثلة فيفي عبده، والفنانة أصالة لعكس الأدوار ومنح النجمات الفرصة للتعبير عن آرائهن بمنتهى الصراحة حول الموضوعات المطروحة.