القوى العاملة: تعيين 42 من شباب شمال سيناء خلال شهر

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء بتعيين 42 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.





وقال، فى بيان له، اليوم الإثنين، يأتى هذا من ضمن 401 شابا مسجلين من راغبى العمل، لافتا إلى أنه تلقى تقريرا بذلك من محمد سالم عبدالمالك، مدير المديرية عن إنجازات المديرية عن شهر سبتمبر الماضى، أشار فيه إلى أن المديرية قامت باستخراج 27 شهادة قياس مستوى المهارة، و27 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها فى المحافظة.

وفى مجال التفتيش العمالى، قامت المديرية بالتفتيش على 125 منشأة، والقيام بحملتين تفتيش شامل، وتلقى 3 شكاوى عمالية تم إحالتها للقضاء، كما قامت بالتفتيش على 5 منشآت يعمل بها 312 عاملا.

وفى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية صحياً وإجتماعياً، قامت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء بصرف منحتى مولود بمبلغ 4 آلاف جنيه، وبلغ عدد المستفيدين من العمالة المسجلة بالمديرية 633 عاملاً.