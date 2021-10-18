وزير الزراعة يشدد على توفير مستلزمات الإنتاج بجودة عالية

جدة - نرمين السيد - وشدد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والأمصال اللقاحات البيطرية للمزارعين والمربيين، وتشديد عمليات الرقابة على مستلزمات الإنتاج لضمان وصول الدعم لمستحقيه وبالأسعار المناسبة، وذلك بهدف حماية المزارع والمربى بما يساهم أيضا فى تحقيق التنمية الزراعية.

وأكد وزير الزراعة على ضرورة التوسع فى خدمات الميكنة الزراعية لخدمة المزارعين، وخدمات تحسين الأراضى، الامر الذى يساهم فى زيادة انتاجية المزارعين وزيادة دخولهم والتيسير عليهم.



وأشار القصير الى ضرورة وضع آلية للرقابة على المخصبات الزراعية، من خلال تكثيف الزيارات الدورية على المصانع، وتشديد عمليات التفتيش والرقابة على اسواق المبيدات والأسمدة والتقاوى واللقاحات والاعلاف بشكل مستمر، لافتا الى أهمية التأكد من وصول كل المستلزمات الى المزارعين والمربية بجودة عالية وسعر مناسب.

حضر الاجتماع رئيس مركز البحوث الزراعية، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ورئيس قطاع الإرشاد الزراعى، ورئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتحسين الاراضى، ورئيس الادارة المركزية لشؤون المديريات، ورئيس الادارة المركزية للتعاون الزراعى، ورئيس لجنة المخصبات.