اليوم.. وزير التموين يشارك فى ختام ملتقى تسويق التمور بـ الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - يتوجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، لمحافظة الوادى الجديد، للمشاركة فى ختام فعاليات الملتقى التسويقى المصرى الأول لـ التمور بمدينة الخارجة.





الملتقى تنظمه وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، والتصنيع الزراعى، بالتعاون مع محافظة الوادى الجديد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى امتد خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الجارى، بمشاركة 91 عارضا من المحافظات المختلفة.

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