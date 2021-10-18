وزير النقل يستقبل وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتباحُث حول...

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل ،"جيمس كليفرلي" وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر وزارة النقل، وذلك للتباحُث حول سبل دفع التعاون المشترك في قطاعات النقل المختلفة وحضر اللقاء سفير بريطانيا بالقاهرة، جاريس بايلي وقيادات وزارة النقل المصرية

في بداية اللقاء أشاد الفريق مهندس / كامل الوزير بعمق العلاقات الثنائية بين الجانبين وبالتعاون المشترك في شتى المجالات ومنها قطاع النقل ، معرباً عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من الخبرات البريطانية في مشروعات البنية التحتية المستدامة بكافة صورها، وقطاع النقل لما له من تأثير مباشر على تحديث البنية التحتية لمصر، و دعم التنمية في العديد من المناطق داخل مصر مؤكدا على سعادته باستقبال وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمقر وزارة النقل المصرية.

كما أعرب وزير النقل عن تقديره للتعاون الثنائي القائم في مشروع تنفيذ خطى مونوريل العاصمة الادارية الجديدة (شرق النيل) والسادس من أكتوبر ( غرب النيل ) والذى يتم تنفيذه مع تحالف شركات ( الستوم – اوراسكوم – المقاولون العرب ) ، بما يمثله من قيمة إضافية ملموسة للمواطن المصري كما تم التباحث حول رغبة شركة بكتيل القيام بالخدمات الاستشارية المطلوبة لأعمال الادارة والاشراف على تنفيذ مشروع الخط السادس لمترو الانفاق وكذلك تم مناقشة عرض شركة BRITISh STEEL والمتضمن رغبة الشركة لتوريد وتمويل 100الف طن قضبان لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر حيث أكد وزير النقل أن مصر تنفذ عدد كبير من مشروعات الجرالكهربائي والمترو والسكك الحديدية والتي تحتاج الى التعاون في هذا المجال وأن على شركة BRITISh STEEL تكثيف التفاوض مع هيئة سكك حديد مصر لبحث امكانية التعاون في هذا المجال وفقا للشروط والمحددات التي تم وضعها من قبل الهيئة

ومن جانبه أعرب وزير الدولة البريطاني عن تقديره لمختلف أطر التعاون مع مصر، مشيرا الى الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة والشركات البريطانية لتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر والدفع بها إلى آفاق أرحب وأوسع، مؤكداً على تطلعه لزيادة حجم التعاون مع الجانب المصري مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين في مشروع المونوريل مشيرا الى تطلعه لاستقلال قطار المونوريل بمصر عند الانتهاء من تنفيذه .