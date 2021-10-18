/656652/محافظ-بورسعيد-يهنىء-الرئيس-السيسي-بمناسبة-المولد-النبوي-الشريف

قدم اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد، اليوم الأثنين، أسمى معانى التهنئة بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء محافظة ، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف ، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامته وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق مزيد من الإنجازات.

المولد النبوي الشريف

كما قدم "المحافظ" التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف والوزراء والمحافظين وقيادات الدولة المصرية ، متمنيا أن تعاد هذه الذكري العطرة و مصر دائما فى تقدم و اذدهار .

دوت الخليج يرصد تهنئة محافظة بورسعيد بالمولد النبوي

وأكد " محافظ بورسعيد " أن هذه الذكرى العطرة لميلاد أشرف الخلق تثري فى الوجدان معاني المحبة والمودة والعطاء ، و تؤكد على مباديء الرحمة والتسامح و التى أرسل بها نبى الله رحمة للعالمين ، متمنيا أن تعم المحبة والوحدة على أبناء مصر وأن يكونوا دائما نسيج وطنى واحد يلتف حول قيادته السياسية لتحقيق مزيد من الإنجازات .